Garage gaat volledig in vlammen op ADPW

22 december 2018

18u28 0

Aan de Dreef in Erps-Kwerps is omstreeks 16.40 uur een alleenstaande garage volledig uitgebrand.

De brandweer van Zaventem kreeg hulp van de Vilvoordse collega’s om het vuur te blussen. Zij hadden de brand snel onder controle en konden voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de tuinhuizen even verderop. In de garage stonden op het moment van de brand geen voertuigen. De bewoonster van het huis zat op een kerstfeestje toen ze het nieuws vernam. Zij kwam onmiddellijk naar huis en moest samen met haar man de schade vaststellen. Gelukkig bleef de woning wel volledig gevrijwaard. Twee kindjes hadden teveel rook ingeademd, maar zij hadden uiteindelijk toch geen verzorging nodig. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. Tijdens de bluswerken werd een deel van de Dreef afgesloten op de kruising met de Engerstraat.