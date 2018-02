Flurkbier pakt zilveren medaille op Belgian Beer Awards in Gent 20 februari 2018

02u27 0 Kortenberg Op de Belgian Beer Awards in Gent is het Flurkbier uit Everberg in de prijzen gevallen.

Zo veroverden de Flurkbrouwers een zilveren medaille met hun Flurk in de categorie blond bier met een alcoholpercentage van meer dan 6,5. Het nieuwste brouwsel, Flurk 9, veroverde dan weer een plaats in de top tien in de categorie bruin bier meer dan 6,5 graden. In 2012 richtten Jonas Flamaing en Wim Meulders de Flurkbrouwers op. Hun bedoeling was om op regelmatige basis biertjes te brouwen. De naam werd niet toevallig gekozen, want de twee waren jarenlang lid van Chiro Flurk Everberg.





Toen in 2012 900 jaar Everberg gevierd werd, maakten de twee de Flurk 900, waarna alles in een stroomversnelling terechtkwam. Het is datzelfde bier dat nu een zilveren medaille kreeg op de Belgian Beer Awards in de categorie blond bier met een alcoholpercentage van meer dan 6,5 De Flurk 9, die pas afgelopen herfst gelanceerd werd, kreeg dan weer een plek in de top tien in de categorie bruin meer dan 6,5 graden.





"We zijn enorm trots met deze erkenning", zegt brouwer Jonas Flamaing. "Zowel voor ons blond biertje als voor onze bruine Flurk 9. Het is trouwens al de tweede keer dat we in de prijzen vallen, want in 2016 werd onze Flurk al verkozen tot beste bier op het bierfestival in Tremelo."





Wie zelf de biertjes wil proeven, kan een bestelling plaatsen via info@flurkbrouwers.be. Het bier wordt gratis geleverd in de ruime omgeving van Kortenberg of kan afgehaald worden in café 't Pleintje in Everberg. (RDK)