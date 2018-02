Fikse celstraffen voor wietkwekers 20 februari 2018

02u25 0 Kortenberg Vijf cannabistelers hebben celstraffen tot vier jaar gekregen. Ze waren actief in het centrum van Everberg.

Speurders vielen op 9 maart 2016 binnen in een woning aan de Wolvestraat. Daar troffen ze 1.076 cannabisplanten aan, alsook Nederlanders L.S. (50), S.G. (36) en J.T. (57). Volgens de procureur was het al de tweede kweek in enkele maanden tijd.





S.G. en J.T. waren in het verleden al betrokken bij een cannabisplantage in Tervuren. De rechter veroordeelde hen tot respectievelijk vier en drie jaar cel. L.S. kreeg drie jaar cel, net als G.F. (27), de eigenaar van het huis, en kompaan E.G. (39). Ze moeten ook elk 22.439 euro drugswinst terugbetalen, alsook een boete tussen de 9.000 en 12.000 euro. (KAR)