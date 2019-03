Fiets defect? Herstelzuilen langs fietssnelweg bieden de oplossing Robby Dierickx

19 maart 2019

11u05 0 Kortenberg De provincie Vlaams-Brabant heeft op drie plaatsen langs de HST-fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel herstelzuilen geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat fietsers kleine mankementen aan hun tweewieler zelf kunnen oplossen. De zuilen staan momenteel aan de stations van Herent, Erps-Kwerps en Kortenberg. In een volgende fase is Zaventem aan de beurt.

Nu de bewegwijzering van de fietssnelweg F3 afgerond is, heeft de provincie Vlaams-Brabant drie herstelzuilen op het parcours geplaatst. “Daarmee bieden we de fietser de mogelijkheid om zelf kleine herstellingen te doen”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene. “Een zadel bijregelen, een rem aanspannen of een band bijpompen kan nu gemakkelijk onderweg. Momenteel staan er alleen servicepalen aan de stations in Herent, Erps-Kwerps en Kortenberg. In een volgende fase werken we nog aan informatieborden. We hopen ook in de omgeving van Zaventem nog een herstelzuil te kunnen plaatsen.”

In de zuil zitten onder meer een ingebouwde fietspomp met manometer en verloopnippels voor verschillende soorten banden, maar ook een set gereedschappen zoals schroevendraaiers, een verstelbare tang, twee bandenlichters en inbus- en steeksleutels.