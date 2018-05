Familie neemt afscheid van Jade 11 mei 2018

In intieme kring is woensdag op de begraafplaats van Kessel-Lo afscheid genomen van Jade. Het 2,5-jarige meisje kwam vorige week vrijdag om het leven toen er een vrachtwagen het ING-kantoor in Kortenberg binnenreed. Het meisje zou met haar vader Hicham Bennamar een dag naar zee gaan, om te genieten van het mooie weer. Eerst gingen ze nog snel iets lekkers kopen bij de bakker, maar toen sloeg het noodlot toe. (ADPW)