Ewout Van Schil (20) wint grootste hackathon van het land Robby Dierickx

11 december 2018

13u56 0 Kortenberg De 20-jarige Ewout Van Schil uit Kortenberg heeft een prijs gewonnen tijdens Hack the Future, de grootste hackathon van het land. Hij is student Toegepaste Informatica aan hogeschool Odisee op de campus in Brussel.

Tijdens een hackathon, een bijeenkomst van software- en websiteontwikkelaars, moeten deelnemers in een bepaalde tijd een oplossing bedenken omtrent een bepaald thema. Hack the Future vond plaats in het Edegemse Fort 5, waar over twee dagen gespreid 460 hackers opdaagden. De 20-jarige Ewout Van Schil won samen met zijn medestudent Nico Nurski (26) uit Dilbeek de eerste prijs in de categorie Business intelligence en SAP.

“Het concept van Hack the Future is eenvoudig, maar sterk”, vertelt Ewout. “Via allerlei digitale uitdagingen en opdrachten moesten we een vlag zien te vangen. We kregen daarbij verschillende opdrachten met hints. Creatief en out-of-the-box denken zijn essentieel, net als kennis van de programmeertaal Java. Dergelijke zaken leren we gelukkig in de loop van onze opleiding aan Odisee. Zo’n hackathon is dus een ideaal moment om onze leerstof in realiteit om te zetten. Als winnend team kregen we een Oculus Go VR-headset.”