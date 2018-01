Edgard en Maria blazen vijftig huwelijkskaarsjes uit 02u26 0 Foto Vertommen

Edgard De Coninck en Maria Vleminckx uit Meerbeek hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. De twee leerden elkaar in Meerbeek kennen en trouwden in 1967.





Na hun trouw kregen ze twee zonen en vier kleinkinderen. Edgard begon zijn professionele carrière als schrijnwerker bij zijn vader. Nadien stond hij aan de wieg van het bouw- en containerbedrijf De Coninck, dat tot ver buiten de gemeentegrenzen gekend is. Maria hielp eerst in de boerderij van haar ouders en stond nadien in voor de opvoeding van de kinderen en de zorg voor de kleinkinderen.











