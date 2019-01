Dreef hele dag dicht door vellen boom RDK

09 januari 2019

De Dreef in Erps-Kwerps wordt donderdag een hele dag afgesloten omdat er een boom geveld moet worden. Er zal tussen 8.45 en vermoedelijk 16 uur geen verkeer mogelijk zijn in de straat. Het vellen van de boom is noodzakelijk om de veiligheid van de omwonenden te garanderen en om de doorstroming van het water in de Weesbeek te verbeteren.