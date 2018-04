Door wijkagent 'gepeste' horecabroers vragen vrijspraak 18 april 2018

02u38 0 Kortenberg De Koerdische gebroeders A. liggen al goed een decennium lang in de clinch met een wijkagent in Kortenberg. Naar eigen zeggen worden zij en hun Italiaans restaurant La Luna geviseerd door de man en zijn collega's. Volgens het parket zochten ze al die tijd zelf de confrontatie op. Voor al die incidenten samen riskeren ze nu ieder 8 maanden cel.

De feiten waarvoor de broers terechtstonden speelden zich af tussen 2013 en 2016. Het zou gaan om onder andere smaad, weerspannigheid, bedreigingen en slagen. Niet alleen de wijkagent werd slachtoffer van het duo. In Leuven kreeg een inspecteur ook al eens een slag tijdens een controle. Een van de broers werd in het verleden al veroordeeld voor zulke feiten. Net als voor illegale tewerkstelling kregen de broers al een straf. Hun advocaat vroeg over de hele lijn door twijfel en gebrek aan bewijs. De wijkagent stelde zich gisteren burgerlijke partij en vroeg een morele schadevergoeding van 5.000 euro.





Vonnis op 14 mei. (KAR)