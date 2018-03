Dochter Katrijn zegt politiek vaarwel... dus keert vader Erwin Willems terug 09 maart 2018

03u06 0 Kortenberg Van een comeback gesproken. Erwin Willems (67), die 18 jaar schepen was in Kortenberg maar na de vorige verkiezingen in 2012 een stap opzij zette om zijn dochter Katrijn in de politiek te lanceren, keert terug. Hij wordt namelijk de lijstduwer van Open Vld voor de verkiezingen in oktober.

Toen Katrijn Willems in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 tot lijsttrekker bij Open Vld gebombardeerd werd, was duidelijk dat het politieke verhaal van vader Erwin - die wel nog lijstduwer was - na dertig jaar zo goed als afgelopen was. In een gemeenteraad mogen namelijk geen twee mensen van eenzelfde familie zetelen. Katrijn Willems kreeg 721 voorkeurstemmen en bemachtigde daarmee een zitje in de gemeenteraad, zij het wel op de oppositiebanken omdat CD&V en N-VA een coalitieakkoord bereikten. Maar in 2015 diende Katrijn plots haar ontslag in. De reden? Een te drukke job en meer tijd spenderen met het gezin. Omdat ze dit jaar niet meer opkomt bij de verkiezingen lag de weg voor een terugkeer van vader Erwin, 67 inmiddels, opnieuw open.





Het knaagde aan me

"Ik heb dan ook niet getwijfeld en heb de partij meteen laten weten dat ik er opnieuw zal staan", aldus Willems, die 30 jaar in de gemeenteraad zat, waarvan 18 jaar als schepen. "Het afscheid in 2012 leek definitief omdat ik mijn dochter - die zeer politiek-minded was - de kans wilde geven om in de gemeenteraad te zetelen. Door omstandigheden is ze gestopt, waardoor ik opnieuw politiek actief kan worden. Het knaagde de laatste tijd - zeker nadat mijn dochter de politiek vaarwel zei - dat ik niet meer in de gemeenteraad kon zetelen."





Voorzitter en lijstduwer bij de liberalen Stef Ryckmans is tevreden met de comeback van Erwin Willems.





"Een lijst zonder een Willems, dat zagen we namelijk niet zitten. Het doet me dan ook bijzonder veel deugd dat hij de lijst wil duwen."





En of Erwin Willems met veel ambitie naar de kiezer trekt?





"Stel dat we met Open Vld de kans krijgen om de komende zes jaar mee te besturen en stel dat ik voldoende stemmen krijg, dan ambieer ik zeker een schepenambt. Maar zoals het cliché het zegt: de kiezer heeft het laatste woord."





(RDK)