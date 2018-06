Directeur Johan Bryon neemt na 42 jaar afscheid van De Klimop 30 juni 2018

02u34 0 Kortenberg Opgehaald worden door een seniorentaxi, opgewacht worden door leerlingen en ouders, en bedankt worden met heel wat verrassingen: het was gisteren een emotionele dag voor Johan Bryon (64). De directeur van gemeenteschool De Klimop in Erps-Kwerps gaat namelijk met pensioen en dat werd op gepaste wijze gevierd.

"Het was een dag die bol stond van de verrassingen", aldus een emotionele directeur.





"Al van 's ochtends vroeg. Toen kwamen de leerkrachten me met een seniorentaxi ophalen om een toertje door het dorp te maken. Aan de schoolpoort stonden tientallen ouders en leerlingen me op te wachten. Vervolgens moest ik in elke klas een opdracht uitvoeren. Het was met andere woorden een heel mooie, maar tegelijkertijd ook bijzonder emotionele dag."





Johan Bryon was dan ook onlosmakelijk verbonden met de school, 42 schooljaren lang. Op 1 september 1976 startte hij als leerkracht in het tweede leerjaar, om nadien bijna twintig jaar lang voor het eerste leerjaar te staan. Op 1 september volgde hij directeur Emiel Van Grinderbeek op, maar bleef hij ook nog even halftijds in het eerste leerjaar staan. Na bijna 23 jaar directeurschap komt er nu een einde aan. "Het valt me best zwaar", geeft hij toe. "Ik heb fantastisch samengewerkt met leerkrachten, ouders en gemeentebesturen. Samen hebben we hier iets mooi verwezenlijkt. Nu ga ik me meer focussen op mijn hobby: wandelen."





Op 1 september wordt Griet Claes de opvolger van Johan Bryon. (RDK)