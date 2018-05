Diamanten medaille voor Marcel en Simonne 19 mei 2018

Marcel Fortan en Simonne Moyson hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. Het schepencollege zette het echtpaar in de bloemetjes voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Ze hadden elkaar in 1955 leren kennen op een kermisbal in Sterrebeek. Drie jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Nadien kregen ze drie kinderen. Marcel was drukker, terwijl Simonne huisvrouw was. Ze zorgde ook voor haar zwaar gehandicapte moeder.





In de tuin werken is één van de hobby's van Marcel. Simonne houdt dan weer van lezen. Samen gaan ze regelmatig wandelen.





(RDK)