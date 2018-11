Diamant voor Theo en Lea RDK

22 november 2018

14u14 0



Theo Brever en Lea Van Campenhout hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. De twee leerden elkaar kennen tijdens nieuwjaarsnacht in 1958 in zaal Novy in diezelfde gemeente. Na hun trouw kregen ze twee kinderen: Patrick en Danny. Ondertussen zijn er vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Lea was naaister tot bij de geboorte van haar eerste zoon. Theo was een Luxemburger, maar kwam in Brussel werken als mecanicien, tot hij in 1968 als zelfstandig specialist begon voor Liebherr-machines. Daarnaast was hij ook lange tijd voorzitter van de voetbalclub van Kortenberg, terwijl zijn vrouw van de knusse huiselijkheid genoot.