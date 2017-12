Diamant voor Frans en Jeannine 02u44 1 Foto Vertommen

Frans Geens en Jeannine Vandervelde uit Kortenberg hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Ze werden door het schepencollege uitgenodigd op het gemeentehuis. De twee leerden elkaar in 1953 kennen op de statiekermis in Kortenberg en stapten vier jaar later in het huwelijksbootje.





Frans was eerste wisselagent en werd nadien bediende in de staalverkoop. Zijn vrouw verdiende haar boterham als naaister. Het diamanten koppel heeft twee dochters en drie kleinkinderen. Ondertussen zijn er ook al twee achterkleinkinderen.





Het echtpaar houdt van reizen, vooral in Europa, van wandelen en van vliegtuigspotten.





