Cursisten Rode Kruis krijgen diploma 22 februari 2018

Het Rode Kruis van Kortenberg heeft zopas enkele cursisten in de bloemetjes gezet. Zij rondden de voorbije maanden de opleiding Eerste Hulp en Helper succesvol af. Ze kregen drie maanden lang wekelijks de kneepjes van het vak aangeleerd. Ze leerden hoe de hulpdiensten correct te contacteren, wonden te verzorgen, een beroerte te herkennen en vooral hoe te reanimeren met een AED (Automatisch Externe Defibrillator) toestel. In het kader van 'Kortenberg, Hartveilige Gemeente' werden door het gemeentebestuur vijf AED-toestellen aangekocht. Deze toestellen bevinden zich aan het Administratief Centrum in Kortenberg, GC Colomba, het OC Oud Gemeentehuis in Everberg, de polyvalente zaal in Erps-Kwerps en het OC Atrium in Meerbeek.





(RDK)