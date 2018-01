Chris Taes gooit de sjerp BURGERVADER WIL NA STEMBUSGANG MEER REIZEN EN SCHRIJVEN ROBBY DIERICKX

24 januari 2018

02u25 0 Kortenberg Het zijn de laatste maanden van Chris Taes (CD&V) als burgemeester van Kortenberg. Na 31 jaar in de gemeentepolitiek - waarvan 18 jaar als burgemeester - wil hij wat meer tijd voor zichzelf. "Het ideale moment om de fakkel door te geven", vindt hij zelf. Al zal Taes wel nog lijstduwer zijn, kwestie van zijn partij te steunen.

Met 1.498 voorkeurstemmen was Chris Taes bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 hét stemmenkanon in Kortenberg. Hij kreeg dan ook probleemloos een nieuwe termijn als burgemeester. Tot enkele maanden geleden zag het ernaar uit dat Taes ook in oktober van dit jaar een gooi naar de sjerp zou doen, maar nu kiest hij er plots toch voor om een stap terug te zetten. Gisteren maakte CD&V Kortenberg namelijk bekend dat Taes 'slechts' lijstduwer wordt. Met andere woorden: hij ambieert geen verlenging van het burgemeesterschap.





"Ik heb er lang over nagedacht, maar dit is het ideale moment om de sjerp door te geven", aldus de 62-jarige Taes. "Eind dit jaar zal ik 31 jaar - de helft van mijn leven, dus - in de gemeentepolitiek zitten. Achttien jaar daarvan stond ik aan het hoofd van de gemeente. Maar nu heeft onze partij een sterke lijst, met tonnen jong talent. Het is dan ook tijd voor aflossing."





In zijn achttien jaar als burgemeester moest Taes noodgedwongen ook enkele hobby's aan de kant schuiven. "En daar wil ik nu weer wat meer tijd voor maken. Ik denk bijvoorbeeld aan reizen. Zo wil ik nog heel wat van de wereld zien. Als burgemeester is dat onmogelijk, want je inwoners verwachten - terecht, overigens - dat je voor hen paraat staat. Daarnaast wil ik ook opnieuw wat tijd maken om boeken te schrijven. In de heksenketel van het dagelijkse leven van een burgemeester was dat niet echt mogelijk."





Altijd goed samengewerkt

Nu Taes aan zijn laatste maanden als burgemeester bezig is, blikt hij al even terug op zijn politieke carrière. "Die kende eigenlijk - ondanks enkele moeilijke dossiers - geen negatieve momenten", verduidelijkt hij. "Wat ik als positief zal onthouden, is de goede samenwerking die er altijd geweest is - zowel met de meerderheidspartijen als de oppositie. Ik ben tevreden dat de partijen in Kortenberg nooit streefden naar puur politiek gewin. Er werd altijd op een correcte manier gewerkt. De realisaties waar ik het meest fier op ben, zijn de bouw van het administratief centrum, de vernieuwde dienstverlening in het gemeentehuis en het openstellen van het prachtige park aan de Oude Abdij. Van dat laatste zullen nog veel generaties kunnen genieten."





Maar ook zonder ambitie voor de sjerp komt Taes in oktober dus op, als lijstduwer. "Ik geloof in onze mensen en wil de partij daarom steunen. Het is echter niet de bedoeling om schepen te worden. Als ik een zetel zou binnenhalen, dan geef ik die het liefst door aan jong talent. Maar dat moet binnen de partij nog bekeken worden."





Wie de CD&V-lijst zal trekken, wordt zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt.