Celstraf voor horecabroers 16 mei 2018

De Koerdische broers A.A. (41) uit Tervuren en E.A. (33) uit Mechelen zijn tot drie maanden cel veroordeeld voor het belagen van een wijkinspecteur in Kortenberg waar ze hun Italiaans restaurant uitbaten. Tussen januari 2014 en augustus 2016 zouden ze de wijkinspecteur systematisch beledigd en beschuldigd hebben. Naar eigen zeggen liggen de twee al een decennium lang overhoop met de wijkagent daar. Het kwam daardoor meermaals tot verhitte confrontaties met de agent die door de twee herhaaldelijk gefilmd werd en voortdurend mails en klachten ontving. Samen moeten ze het slachtoffer een morele schadevergoeding van 1.250 euro. De oudste broer kreeg nog drie maanden cel bovenop voor smaad en slagen aan een agent in Leuven. Hij gaf de man in functie een lichte duw toen die om zijn identiteitskaart vroeg en beschuldigde de inspecteur van slagen. De twee broers hebben dertig dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen. (KAR)