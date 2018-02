Buren onthutst over mails luchthaven BRUSSELS AIRPORT ANTWOORDT BOT OP VRAGEN OVER UITBREIDING ROBBY DIERICKX

15 februari 2018

02u38 0 Kortenberg Enkele omwonenden van de luchthaven van Zaventem zijn onthutst over de manier waarop Brussels Airport hun vragen over de uitbreidingsplannen beantwoordt. Vooral over het ruimtelijk aspect en de bedreiging van de leefbaarheid vielen de omwonenden achterover. "Het komt erop neer dat we maar elders hadden moeten gaan wonen", zegt een van de buren.

Tijdens de twee woelige informatievergaderingen die Brussels Airport op 24 januari organiseerde in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps werd al duidelijk dat de ruim duizend aanwezigen nog met heel wat vragen over de uitbreidingsplannen van de luchthaven zaten. Daarom kregen ze de mogelijkheid om die vragen via e-mail te stellen. Deze week kregen tientallen buurtbewoners de antwoorden van de luchthaven in hun inbox. De manier waarop die mail opgesteld werd, is bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat geschoten.





Hallucinant antwoord

Myriam Van Tricht uit Erps-Kwerps stelde de vraag of de directie van de luchthaven even enthousiast zou zijn over de uitbreidingsplannen als ze zelf in de buurgemeenten zouden wonen. "Het antwoord dat ik kreeg, is werkelijk hallucinant", zegt ze.





'De luchthaven ligt al sinds de eerste helft van de 20ste eeuw waar ze nu ligt', luidt het in de mail. 'De historische ontwikkeling toont aan dat de bebouwing naar de luchthaven toe gekomen is, en niet andersom. Het is dus een bewuste keuze om in de omgeving van de luchthaven te gaan wonen.' "Het wordt misschien niet met die woorden gezegd, maar het komt erop neer dat we maar ergens anders een huis hadden moeten kopen", aldus Van Tricht. "Eigen schuld, dikke bult dus. Ik ben voor de luchthaven, maar tegen de dreigende onleefbaarheid. Maar het is duidelijk dat Brussels Airport de Brusselaars niet wil opzadelen met vliegtuiglawaai."





Omdat verschillende omwonenden botte of ontwijkende antwoorden kregen, werkt buurtbewoner Sven Deraedemaeker aan een open brief. "Er wordt met cijfers gegoocheld, maar die getallen blijken niet te kloppen. Daarom vraag ik aan iedereen die een mail van de luchthaven kreeg en daar niet tevreden mee was om me te contacteren, zodat ik alles kan verzamelen. Via die open brief hopen we eindelijk correcte antwoorden te krijgen."





Weinig empathie

Kortenbergs burgemeester Chris Taes (CD&V) is allerminst tevreden met de manier waarop de luchthaven zijn inwoners van antwoord dient. "Dit getuigt van weinig empathie voor de omwonenden die nooit moeilijk gedaan hebben tegen Brussels Airport. Ik heb de luchthaven dan ook gemaild met de vraag om in de toekomst rekening te houden met hun gevoelens. Door op deze manier te werk te gaan, ondergraaft men de goodwill die ze tegenover de luchthaven hebben. Het zijn immers niet de buurtbewoners die gaan bouwen tot aan de startbaan, maar de luchthavenuitbater die de startbaan uitbreidt tot in hun tuin."





Bij Brussels Airport laat men weten dat het zeker niet de bedoeling was om bot over te komen. "Maar misschien hebben we de vragen soms wat verkeerd begrepen, waardoor de omwonenden ook niet het gewenste antwoord ontvingen", aldus woordvoerder Anke Fransen. "In totaal hebben we 317 vragen gekregen en we hebben geprobeerd om die allemaal zo gedetailleerd mogelijk te antwoorden."