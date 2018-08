Buren in bres voor ouders Jade (2) VADER HICHAM NOG STEEDS IN ZIEKENHUIS NA DODELIJK ONGEVAL LEUVENSESTEENWEG ROBBY DIERICKX

03 augustus 2018

02u41 0 Kortenberg Morgen is het exact drie maanden geleden dat de 2 jaar oude Jade uit Meerbeek om het leven kwam bij het tragische ongeval met een vrachtwagen op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Omdat vader Hicham een been verloor, moet de familie op zoek naar een aangepaste woning. De buren willen daarbij helpen en staan zondag op de rommelmarkt van Everberg.

4 mei 2018 zal voor eeuwig de dag zijn waarop het leven van het gezin Benammar uit de Klein Vilvoordestraat in Meerbeek stil bleef staan. Een trucker die mogelijk een epilepsieaanval kreeg, verloor op de Leuvensesteenweg in Kortenberg de controle over zijn stuur en maaide de 2 jaar oude Jade en haar papa Hicham van het voetpad om vervolgens aan de overkant van de steenweg het ING-gebouw binnen te rijden. De peuter had geen schijn van kans en overleed ter plaatse. Hicham Benammar verloor zijn rechter onderbeen. Drie maanden later is hij nog steeds aan het revalideren in Pellenberg in Leuven.





"Fysiek gaat het elke dag wat beter", getuigt Hicham (38) vanop zijn ziekenhuisbed. "Op mijn linkerbeen kan ik ondertussen al wat steunen, al zal ik hier wel nog enige tijd moeten blijven. Maar mentaal gaat het nog steeds bijzonder moeilijk. Je dochter verliezen, kan je onmogelijk verwerken. Het ongeval draag ik nog mijn hele leven mee. Nu moet ik de gebeurtenis een plaats trachten te geven in mijn leven, hoe moeilijk dat ook is."





Ook voor zijn vrouw Meriem Salime (30) en zijn 1,5 jaar oude dochtertje zijn het moeilijke tijden. "Gelukkig krijg ik heel veel steun van mijn ouders en zus, die sinds het ongeval bij mij verblijven", aldus Meriem. "Maar hun visum verloopt bijna, dus dan kom ik er alleen voor te staan. Ik hoop dan ook dat de overheidsinstanties een uitzondering kunnen maken, want ik heb hun steun absoluut nodig."





Aan bed gekluisterd

In principe zou Hicham in de weekends naar huis mogen, maar aangezien hun woning niet aangepast is voor rolstoelgebruikers, is hij ook dan noodgedwongen aan zijn ziekenhuisbed gekluisterd. "We moeten daarom op zoek naar een huurwoning die wel de nodige voorzieningen voor rolstoelgebruikers heeft", aldus Hicham. En daar hopen enkele buren een handje bij te helpen. Zij richtten kort na het ongeval de steungroep Meerbeek Cares op en staan zondag op de rommelmarkt van Everberg waar ze T-shirts, windlichten en kaarsjes verkopen. "Op die manier willen we het gezin enerzijds tonen dat we hen nog steeds volop steunen, maar anderzijds willen we hen ook financieel helpen", zegt achterbuurvrouw Katrien Bormans, één van de oprichters van Meerbeek Cares. "Zo hopen we hun zoektocht naar een andere woning te vergemakkelijken."





"De steun van de buren is onbeschrijflijk", zegt Meriem. "Zij zijn ondertussen een beetje familie geworden. Altijd staan ze voor ons paraat. Fantastisch."