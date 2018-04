Bronzen Papboer krijgt plek in voortuin pastorij 13 april 2018

In de voortuin van de pastorij van Meerbeek wordt nu zaterdag de bronzen Papboer ingehuldigd. Het beeld is een creatie van de plaatselijke kunstenaar Hedwig Jenaer. Het was in het kader van de 900ste verjaardag van de Kortenbergse deelgemeente, het feestjaar dat vorig jaar uitbundig gevierd werd, dat het comité 900 jaar Meerbeek een crowdfunding op poten zette om het bronzen beeld te financieren.





Morgen start de officiële inhuldiging om 15 uur. Onder meer burgemeester Chris Taes komt er speechen, waarna de jonge fanfare het evenement muzikaal komt opluisteren. Het comité zorgt aansluitend voor versnaperingen en drankjes. Alle inwoners worden uitgenodigd. (RDK)