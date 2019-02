Brillenoorlog in centrum: 4 optiekzaken binnen de 400 meter Lokale zelfstandigen kunnen niet opboksen tegen lage prijzen Pearle en Hans Anders Robby Dierickx

01 februari 2019

14u14 0 Kortenberg Decennialang waren ze met twee, maar nu moeten de uitbaters van optiekzaken Optiek Byvoet en Het Optiekhuys langs de Leuvensesteenweg opboksen tegen Pearle en Hans Anders. Daardoor telt het centrum van Kortenberg maar liefst vier optiekzaken over een afstand van amper vierhonderd meter. “Die ketens willen ons kapot krijgen”, meent Vincent Byvoet (60), al 36 jaar optieker.

Met gratis glazen bij aankoop van een montuur, ballonnen voor de ingang en een reclamewagen die een hele dag door het centrum toert, maakt Hans Anders duidelijk dat het voortaan ook brillen verkoopt in Kortenberg. De keten is sinds kort gehuisvest in het pand waarin bloemenzaak Creatypha tot enkele maanden geleden onderdak had. Opvallend: amper een jaar geleden opende tweehonderd meter verderop ook al een Pearle. En dat terwijl er al decennialang twee zelfstandige optiekzaken onderdak hebben op de Leuvensesteenweg. Gevolg? Over een afstand van amper vierhonderd meter kunnen de Kortenbergenaren voortaan in vier brillenwinkels terecht.

“Dit is te zot voor woorden”, zegt Vincent Byvoet, die in 1982 Optiek Byvoet opende. “Die ketens komen hier maar met één doel: de lokale zelfstandigen kapot maken. En ik vrees dat ze daar ook in zullen slagen. Door de komst van Pearle zag ik mijn aantal klanten immers al dalen en dat zal nu met de komst van Hans Anders alleen maar erger worden. Zo’n ketens hebben de middelen om grote marketingacties op poten te zetten en dat kan ik als zelfstandige niet. Kijk maar hoe vaak die reclamewagen hier voorbij rijdt. Door al de reclame en kortingsacties is het haast onmogelijk om tegen Pearle en Hans Anders op te boksen. We moeten met lede ogen aanschouwen hoe ons schip langzaam aan zinkt. Ik vraag me af of het wel nog zin heeft om de winkel hier open te houden, maar ik ben nog te jong om al te stoppen. En dus zal ik het nog minstens twee jaar vol proberen te houden. Hoe moeilijk het ook zal zijn…”

Philip Uyttebroeck van brillenwinkel Het Optiekhuys nam de optiekzaak aan het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Kapellestraat bijna veertien jaar geleden over en is eveneens niet gelukkig met de komst van Pearle en Hans Anders. “Veel kan je er jammer genoeg niet aan doen”, klinkt het. “Of de komst van die ketens veel invloed zal hebben op mijn omzetcijfer. Ik heb geen glazen bol, dus dat is moeilijk te zeggen. Ik probeer er in ieder geval niet wakker van te liggen en hoop gewoon dat mensen beseffen dat ze voor echte kwaliteit naar een lokale optiekzaak moeten afzakken. Want daarin kunnen we ons toch nog onderscheiden van die ketens. Onze service is een echte troef.”