Brexit zorgt voor ongerustheid bij Stonemanor: “Zonder Britse producten hebben we geen winkel meer” Britse winkel voelt nu al gevolgen van nakend vertrek Verenigd Koninkrijk uit EU Robby Dierickx

27 maart 2019

10u53 0 Kortenberg Lege rekken en producten die een pak duurder worden: dat staat de Britse winkels van Stonemanor in Everberg en Sint-Genesius-Rode mogelijk te wachten als de Britten de Europese Unie de komende weken verlaten. De onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit baren zaakvoerder Roger George dan ook zorgen. “Als we hierdoor amper Britse producten krijgen, dan eindigt ons verhaal jammer genoeg.”

Al bijna veertig jaar zijn de winkels van Stonemanor the place te be voor Britten die in ons land wonen. Ook heel wat Belgen gaan er regelmatig hun inkopen doen. In de rekken liggen immers ruim 22.000 verschillende Britse producten die je nergens anders vindt. Maar de voorbije weken bleven de rekken in de winkels in Everberg en Sint-Genesius-Rode opvallend leeg. “Een gevolg van de stiptheidsacties van de douaniers in Calais en Duinkerke”, legt zaakvoerder Roger George uit. De douaniers wilden met hun acties begin en midden deze maand aantonen hoe de situatie zal zijn na de Brexit. Ze zullen immers strenger moeten controleren waardoor vrachtwagens uren- en zelfs dagenlang vast dreigen te staan vooraleer ze de Kanaaltunnel in of de ferryboot op mogen. “Dat zal niet alleen voor lege rekken zorgen, maar ook dreigen heel wat producten met een korte houdbaarheidsdatum tijdens hun lange trip naar België te vervallen. Voor onze winkels zou dat een grote ramp betekenen.” De kans dat de rekken de komende dagen opnieuw leeg komen te staan is trouwens reëel, want woensdag voerden de douaniers in Frankrijk opnieuw actie.

De zaakvoerder is de onzekerheid over de Brexit dan ook grondig beu. “We krijgen van niemand inlichtingen: niet van de Britse regering, niet van de Belgische overheid en ook niet van Europa”, fulmineert Roger George. “Probeer je dan als zaak maar eens voor te bereiden op het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. We plaatsen nu al bestellingen voor Kerstmis, maar ik ben niet zeker of we hier in de winkel nog wel een Kerstmis zullen hebben. Ik kan immers niet garanderen dat we in de eindejaarsperiode nog bestaan. Want als we nog amper Britse producten krijgen, dan hebben we geen winkel meer.”

Nieuw onderkomen

Het hele Brexit-verhaal komt voor Stonemanor ook zeer ongelegen, want de zaakvoerder had net plannen om een nieuwe winkel – ter vervanging van die in Everberg – te openen. Het gebouw in de Kortenbergse deelgemeente staat ondertussen al even te koop. “Onze winkel bestaat uit drie verdiepingen, wat niet ideaal is voor een supermarkt. Tegenwoordig bestaan alle warenhuizen uit één verdieping. Daar streven ook wij naar. Daarom willen we het gebouw verkopen en zoeken we ondertussen naar een geschikte locatie voor een nieuw onderkomen. Het liefst zouden we in de buurt van Everberg blijven, al is dat niet evident. Maar er is geen haast bij, dus we zullen hier nog niet meteen vertrekken.”

Eerder verhuisde Roger George ook al zijn tweede winkel om praktische redenen van Waterloo naar Sint-Genesius-Rode.