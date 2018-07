Braziliaanse wint allereerste interclub in Everberg 04 juli 2018

Nadat organisator WTC O.A. vorig jaar in Everberg een mindere juniorenwedstrijd had, besloten ze het dit seizoen over een andere boeg te gooien. Ze organiseerden het Belgisch Kampioenschap voor wielertoeristen en de eerste interclub voor vrouwen in Everberg. Met start en aankomst aan de Vredezaal was het een pittige race die vele honderden toeschouwers lokte. De Braziliaanse Ana Paula Polegatch won het na een solo van haar land- en ploeggenote Coelho. De organisatie plant gezien het succes volgend jaar opnieuw een vrouwelijke interclub.





(SVDL)