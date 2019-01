Brandweer zet straat af om schouwbrand te blussen Stefan Van de Weyer en Robby Dierickx

27 januari 2019

22u44 0 Kortenberg In de Dorpsstraat in Meerbeek ontstond zondagavond rond 22 uur een brand. De volledige straat werd veiligheidshalve afgezet en de brandweerlui van Zaventem en Leuven kwamen in actie, gelukkig werd het snel duidelijk dat het maar om een schouwbrand ging.

Het vuur ontstond in de schoorsteen van een woning tegenover kleuterschool De Boemerang. De brandweer van Zaventem was snel ter plaatse en bluste de vlammen in het schouwkanaal. De Leuvense collega’s kwamen ter assistentie met een tweede pompwagen. De schade bleef al bij al binnen de perken.