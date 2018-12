Brandstichtster vrijgesproken omdat ze aan ernstige geestesstoornis leed Stefan Van de Weyer

14 december 2018

13u28 0 Kortenberg Een twintiger uit Rumst werd door de Leuvense strafrechter vrijgesproken van brandstichting bij nacht in het universitair psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef in Kortenberg op 12 maart 2017. Ze had een sjaal in brand gestoken, waarna de vlammen oversloegen naar een matras. Echter de rechter was van mening dat ze op dat moment in een ernstige staat van geestesstoornis verkeerde en dus niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de gevolgen van haar daden.

Ze was er in die periode vrijwillig opgenomen. Die avond in kwestie dacht ze dat haar geest door iemand was overgenomen en dat ze achtervolgd werd door IS. Ze gaf aan dat de brandstichting in een roes gebeurde en dat ze zich er weinig van kon herinneren. Door de vaststellingen van de politie, de brandweer, de verklaringen van het personeel en haar bekentenissen kon de brandstichting fysiek bewezen worden.

Een aangestelde deskundige stelde vast dat de vrouw leed aan een bipolaire stoornis gekenmerkt door manische en sterk paranoïde psychotische periodes. Ze werd al enkele keren opgenomen in een psychiatrisch centrum en wordt momenteel ambulant behandeld. “Ze verkeerde op het moment van de brand volgens de deskundige in een ernstige staat van geestesstoornis. De rechtbank is daarom van mening dat ze niet toerekeningsvatbaar is voor de door haar gepleegde feiten. Zij neemt momenteel rigoureus haar medicatie en gaat twee keer per week naar de psychiater. Ze wordt thuis ook goed opgevolgd. Gezien ze momenteel niet verkeert in ernstige staat van geestesstoornis en het er niet op lijkt dat ze opnieuw ernstige misdrijven zal plegen, lijkt haar internering niet noodzakelijk”, stond in haar vonnis.