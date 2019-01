Bpost haalt drie rode brievenbussen weg Robby Dierickx

21 januari 2019

09u44 0

Bpost gaat in maart in verschillende gemeenten rode brievenbussen uit het straatbeeld halen. Het gaat om brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden. Ook in groot-Kortenberg zullen binnen enkele maanden drie exemplaren verdwijnen. In Erps-Kwerps gaat het om de rode brievenbus in de Engerstraat 6, in Everberg verdwijnt de bus in de Bankstraat 94 en in Kortenberg zullen inwoners binnenkort geen brieven meer kunnen posten in de Kiewitstraat 42. 19 andere rode brievenbussen blijven wel staan in groot-Kortenberg.