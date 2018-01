Bouw Chirolokalen loopt vertraging op 02u28 0 Foto Vertommen De werken aan de lokalen van Chiro Flurk lopen vertraging op. Kortenberg De ruim 170 leden van Chiro Flurk Everberg hadden normaal rond de jaarwisseling hun intrek in de vernieuwde lokalen moeten nemen, maar de bouw liep vertraging op. De verhuis staat nu voor kort voor de zomer gepland. De Chiro hoopt alvast dat die termijn gehaald wordt.

In april vorig jaar begon een aannemer met de verbouwingswerken aan de lokalen van Chiro Flurk in de Annonciadenstraat in Everberg. De lokalen waren namelijk veel te klein voor de ruim 170 leden die de jeugdbeweging inmiddels telt, waardoor een uitbreiding broodnodig was. Door het plaatsgebrek wordt ook het kampeermateriaal van Chiro Flurk al geruime tijd in de lokalen van Chiro Erps-Kwerps gestockeerd. Om dat capaciteitsprobleem weg te werken, wordt bovenop het bestaande lokaal een verdieping gebouwd. Naast dat gebouw komt bovendien een nieuw pand. Bij de eerstesteenlegging liet de gemeente weten dat de werken in het najaar afgerond zouden worden. Tot dan kreeg de Chiro onderdak in de feestzaal en jeugdhuis Den Uyl.





De jaarwisseling ligt ondertussen al enkele dagen achter ons, maar ondertussen is het gebouw nog niet klaar. "We hebben wat vertraging opgelopen omdat er tussen de ruwbouw en de houtskeletbouw enkele weken niet gewerkt werd", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA).





Voor de zomer verhuizen

"Na de afwerking van de ruwbouw moest de opmeting voor de houtskeletbouw nog gebeuren. Pas daarna kon alles op maat gemaakt worden. Momenteel is men de technieken aan het plaatsen en binnenkort worden ook de ramen en de deuren geleverd. Nadien moeten de werken voor de buitenbekleding en de vloer nog gebeuren. We verwachten dat de jeugdbeweging, die zelf voor de inrichting van de lokalen zal zorgen, nog voor de zomer kan verhuizen."





Bij Chiro Flurk hopen ze dat de werken nu geen vertraging meer oplopen. "We zitten ondertussen al enkele maanden in de nabijgelegen feestzaal en in jeugdhuis Den Uyl", zegt hoofdleidster Janne Salu. "Evident is dat echter niet. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de werken zo snel als mogelijk afgerond worden, zodat we opnieuw in onze eigen lokalen terecht kunnen." (RDK)