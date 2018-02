Boekenruilkast al drie keer leeggeroofd POLITIE KON DIEF ZONDAG VATTEN, MAAR DAG LATER SLOEG HIJ OPNIEUW TOE ROBBY DIERICKX

06 februari 2018

02u50 0 Kortenberg De lokale politie HerKo (Herent-Kortenberg) heeft gisteren een opvallende dief gevat. Een man uit Erps-Kwerps roofde de voorbije dagen drie keer een pas geopende boekenruilkast in de Klapstraat leeg. Alle boeken werden bij de dader thuis aangetroffen. Initiatiefneemster Tanja Seutin is opgelucht dat de man gevat werd.

Het was ter nagedachtenis van haar overleden papa en een goede vriendin, beiden boekenwurmen, dat Tanja Seutin op zondag 28 januari een boekenruilkast voor haar woning in de Klapstraat in Erps-Kwerps opende. "Het doel is simpel: iedereen mag een boek uit de kast halen, maar plaatst bij voorkeur een ander exemplaar in de kast", verduidelijkt de initiatiefneemster. Boekenruilkasten komen overgewaaid uit de Verenigde Staten en zijn in ons land ondertussen ook stilaan een begrip in het straatbeeld aan het worden. En dus vond Tanja Seutin dat ook de inwoners van Erps-Kwerps recht hadden op zo'n kast. "De reacties waren enorm positief en vrijwel meteen maakten verschillende mensen er gebruik van. Ik legde er ook een handleiding en een gastenboekje, waar mensen iets in kwijt kunnen, bij."





Alle boeken weg

Maar in de nacht van donderdag op vrijdag, amper vijf dagen na de opening, ging een dief met de hele inhoud van de boekenruilkast aan de haal. "Niet alleen verdwenen de vijftien boeken, ook het gastenboekje, de balpen en zelfs de handleiding werden meegenomen", aldus Tanja Seutin. "Toen het nieuws bekend raakte, kreeg ik enorm veel steun van dorpsgenoten. Zij brachten nieuwe boeken, zodat de kast opnieuw gevuld kon worden. Zondagochtend was het echter opnieuw prijs. Toen nam de dief twintig boeken mee. Dankzij alerte buren en de lokale politie kon een deel van de buit teruggevonden worden bij de dader. Omdat ik dacht dat de problemen daarmee opgelost zouden zijn, diende ik geen klacht in." Maar nog geen 24 uur later werd de boekenruilkast voor een derde keer leeggeroofd. Opnieuw verdwenen meer dan tien boeken. Tanja Seutin verwittigde nogmaals de politie. Die trok naar de woning van de man waarbij een dag eerder al gestolen boeken aangetroffen werden en ook nu vonden agenten er boeken die uit de kast verdwenen waren.





"De man is verantwoordelijk voor de drie diefstallen", klinkt het bij de lokale politie. "Alle boeken werden inmiddels teruggegeven aan de initiatiefneemster van de boekenruilkast en het parket zal moeten uitmaken welke straf de dader zal krijgen."





Reden onduidelijk

Waarom de man het op de boekenruilkast gemunt had, is niet duidelijk. Ondertussen zet ze haar initiatief wel voort. "Maar zonder de steun van de dorpsgenoten was ik er waarschijnlijk mee gestopt", geeft ze toe. "Omwonenden kwamen de voorbije dagen allerlei nieuwe boeken in de kast steken, hartverwarmend. Daarom geef ik de moed niet op en ga ik door met het initiatief. Ik begrijp wel nog steeds niet dat iemand het op mijn boekenruilkast gemunt had. Hopelijk blijf ik nu van diefstallen gespaard nu de dader twee keer betrapt werd."