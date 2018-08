Björn vervolledigt viergeslacht familie Borgez 25 augustus 2018

Groot feest bij de familie Borgez uit Erps-Kwerps. Niet alleen om de geboorte van de kleine Björn, maar ook omwille van het viergeslacht in de familie. Björn is namelijk de vierde in rang in het viergeslacht. Hij is de achterkleinzoon van de stralende overgrootvader Maurice Borgez. Grootvader en peter Fernand straalt minstens even hard. Ook papa Jeroen, derde in rang, is bijzonder trots op zijn zoon, die op 12 april geboren werd.





(RDK)