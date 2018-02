Bart Nevens (N-VA) doet gooi naar burgemeesterssjerp 14 februari 2018

02u28 0 Kortenberg Huidig eerste schepen Bart Nevens is - zoals in de lijn van de verwachtingen lag - lijsttrekker van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Hij laat weten dat hij een gooi naar de burgemeesterssjerp doet.

Nu huidig burgemeester Chris Taes niet langer lijsttrekker van CD&V is, lijkt de strijd om de sjerp in Kortenberg helemaal open te liggen. Meerderheidspartij N-VA heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt dat schepen Bart Nevens lijsttrekker wordt. "Intussen ben ik al twaalf jaar lang schepen in onze gemeente, een hele eer. Gedurende al die jaren heb ik me volledig kunnen ontplooien, waardoor ik nu kan zeggen dat ik er helemaal klaar voor ben als de Kortenbergnaren mij als hun nieuwe burgemeester zouden willen."





Sterke ploeg

De kandidaat-burgervader kan naar eigen zeggen terugvallen op een sterke ploeg. "Achttien jaar geleden zetelde ik als enige N-VA'er in de gemeenteraad. Vandaag zijn we onder leiding van onze voorzitter Hans Vanhoof uitgegroeid tot een stevig en enthousiast team. En het is met dat team dat we naar de kiezer trekken: schepen van Onderwijs Sabine Ledens op twee, schepen van Financiën en Jeugd Harold Vanheel op drie en onze voorzitter Hans Vanhoof vervolledigt de top vier."





(RDK)