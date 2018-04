Avonturenpad 'Rotte Gaten' geopend 16 april 2018

Het natuurgebied 'De Rotte Gaten' in Meerbeek ziet er sinds kort helemaal anders uit. De gemeente Kortenberg legde, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt in dit natuurgebied een leuk avonturenpad voor kinderen aan. Zo kan jong en oud op een avontuurlijke manier genieten van dit stukje natuur.





Het afgelopen weekend werd het avonturenpad geopend. Reeds enkele jaren had de gemeente Kortenberg concrete plannen om dit speelterrein aan te leggen midden in de mooie natuur. Aangezien 'De Rotte Gaten' echter een zeer nat gebied is, was de realisatie ervan niet zo voor de hand liggend. Er werden niet enkel klassieke plankenpaden geplaatst, maar ook meer avontuurlijke spelelementen. De gemeente Kortenberg nam het initiatief voor dit mooie avonturenpad en financierde het overgrote deel van het project. De provincie betaalde hiervoor een subsidiebedrag van 15.000 euro in het kader van het subsidiereglement voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid. (ADPW)