Autobestuurder over de kop 02u44 0

Op de E40 in Everberg, in de richting van Luik, is zondagnamiddag een Peugeot 306 over de kop gegaan nadat de wagen de middenberm ramde. De bestuurder, een 50-jarige man uit Hove, en zijn moeder kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De twee werden ter controle naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. De man zou in slaap gevallen zijn doordat de verwarming van de Peugeot te hoog stond. (ADPW)