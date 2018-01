Alexandra Thienpont trekt CD&V-lijst 29 januari 2018

02u42 0

Tijdens een ruim bijgewoonde nieuwjaarsreceptie maakte CD&V Kortenberg bekend dat Alexandra Thienpont de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kortenberg zal trekken. De 45-jarige Thienpont is huisdokter in Kortenberg, is gehuwd en heeft twee zonen. Zij is de dochter van gewezen burgemeester en OCMW-voorzitter Marc Thienpont. Toen ze voor de eerste maal opkwam in 2012 behaalde ze na Chris Taes de meeste voorkeurstemmen. Ze werd toen OCMW-voorzitter. "Zes jaar geleden aarzelde ik om in de gemeentepolitiek te stappen. Maar ik kijk tevreden terug op die periode. Het was in het begin heel heel hard werken, maar met de steun van Chris Taes en de hele CD&V ploeg heb ik er mij doorgeslagen", vertelt Alexandra. Eerder deze week kondigde CD&V Kortenberg aan dat Chris Taes, die 18 jaar burgemeester is, lijstduwer wordt. "Met mijn volle gewicht steun ik de kandidatuur van Alexandra. Zij heeft in het OCMW orde op zaken gesteld, de rekeningen zijn zuiver, in enkele moeilijke dossiers werden knopen doorgehakt. Ze bewees dat ze kan leiden en besturen. Zij moet de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortenberg worden", meent Taes.