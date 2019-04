Al 9 jaar staat broodautomaat langs N2, nu moet hij weg na klacht van buur Ook cateraar staat volgens AWV niet reglementair langs N2 Robby Dierickx

02 april 2019

18u13 0 Kortenberg Eén buur heeft ervoor gezorgd dat bakkerij Mommaerts en cateraar André Claessens hun automaten langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg, vlakbij de grens met Nossegem, binnen de twee weken moeten weghalen. Volgens de buur zorgen ze voor overlast en zijn ze een gevaar voor zijn gezin. Door de klacht bleek ook dat de automaten er niet reglementair staan. En dus moeten de handelaars op zoek naar alternatieven.

Negen jaar al staat de automaat van de Kortenbergse bakkerij Mommaerts op de Leuvensesteenweg en in september vorig jaar plaatste cateraar André Claessens er een automaat met dagverse maaltijden naast. Maar nu moeten de twee lokale handelaars beide automaten plots weghalen. Aanleiding is een klacht van een buur, die er zowat twee jaar geleden kwam wonen.

We krijgen regelmatig met afval in onze tuin te maken en het is hier dag en nacht een af- en aanrijden van wagens, die ook dikwijls op het voetpad racen Anonieme buur

“De overlast die beide automaten veroorzaken is niet te schatten”, reageert de man, die liever anoniem wil blijven. “Niet alleen krijgen we regelmatig met afval in onze tuin te maken, ook is het hier dag en nacht een af- en aanrijden van wagens. Dat brengt heel wat lawaai met zich mee. Bovendien vormen de automaten een gevaar. De klanten racen het voetpad op, waardoor het bijzonder gevaarlijk is om van onze oprit te rijden. Meermaals zijn we op het nippertje aan een ongeval ontsnapt. Ik heb niets persoonlijks tegen de handelaars, maar ik moet denken aan het welzijn en de veiligheid van mijn gezin.”

Rooilijn

De buur diende een klacht in bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en daaruit bleek dat beide handelaars geen vergunning voor de automaten hadden. Ze dienden een vergunningsaanvraag in, maar die werd geweigerd. “In de omgeving van dergelijke automaten moet een ruimte voorzien zijn waar wagens zich kunnen parkeren om vervolgens met hun snuit naar voor de rijbaan weer op te kunnen rijden”, legt Anton De Coster van AWV uit. “Op die locatie moeten wagens echter ‘langsparkeren’, waardoor ze bij het verlaten van het terrein een gevaar vormen voor fietsers, maar ook voor voertuigen die aan 70 kilometer per uur over de steenweg rijden. Bovendien liggen de automaten nog voor de rooilijn, in een zone waar niets gebouwd mag worden. Om die reden gaven we een negatief advies.”

15 april

“Gezien de beperkte ruimte kunnen we de automaten er ook niet verplaatsen”, treurt André Claessens. “Er zit dus niets anders op dan ons toestel weg te halen. Dat moet al tegen 15 april gebeuren. Bijzonder jammer, want het is een ideale locatie.”

Ook bakkerij Mommaerts betreurt dat de automaat er niet langer mag staan. “Want het toestel draaide bijzonder goed”, zegt Ingrid Bergen. “Ondertussen hebben we wel bijna een oplossing gevonden, want de kans is groot dat onze automaat verhuist naar de Mechelsesteenweg in Nossegem, ter hoogte van de brug over het spoor.” Ook de automaat van André Claessens zal hoogstwaarschijnlijk naar daar verhuizen, al zoekt de cateraar ook nog locaties in groot-Kortenberg.

Het gemeentebestuur van Kortenberg kon naar eigen zeggen niet ingrijpen. “Het advies van Wegen en Verkeer is immers bindend, maar we zullen er samen met onze diensten alles aan doen om de betrokken ondernemers te helpen om alternatieven te vinden”, zegt schepen van Lokale Economie David Haelterman (Open Vld).

Ondertussen regent het negatieve reacties op Facebook over het feit dat de handelaars hun automaten na de klacht van één buur moeten weghalen. “Maar die mensen zouden wel anders praten wanneer ze zelf naast zo’n automaten wonen”, besluit de buur.