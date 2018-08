Actrice Hilde De Baerdemaeker schenkt naaimachine aan kledingatelier 04 augustus 2018

Een maand na de heropening van De Kapstok, de tweedehandskledingwinkel in Kortenberg die noodgedwongen moest verhuizen, heeft actrice Hilde De Baerdemaeker het kledingatelier geopend. De Baerdemaeker woont zelf in Kortenberg en doneerde haar naaimachine.





Omdat het vorige gebouw van De Kapstok niet meer veilig was, verhuisde de tweedehandskledingwinkel naar de Leuvensesteenweg. Inwoners kunnen er terecht voor allerlei tweedehandskleding.





Maar voortaan kunnen Kortenbergenaren er op woensdagnamiddag er ook hun eigen kledij herstellen in het kledingatelier. Enkele inwoners doneerden de nodige materialen, waaronder ook Hilde De Baerdemaeker. Zij schonk de initiatiefnemers bij de opening van het kledingatelier haar naaimachine.





(RDK)