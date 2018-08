Aanleg kunstgrasveld met kurk gestart 23 augustus 2018

02u39 0 Kortenberg Op het voetbalcomplex van Sporting Kortenberg is de gemeente begin deze week begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld. Het terrein moet in de tweede helft van oktober klaar zijn.

Alleen indien de voetbalclubs van groot-Kortenberg akkoord waren om hun jeugdwerking samen te laten smelten, was de gemeente bereid een kunstgrasveld aan te leggen. Inmiddels richtten Sporting Kortenberg en Standaard Meerbeek de jeugdclub FC KM United op. Dankzij de oprichting van die club kwam het licht voor een kunstgrasveld op de site van Sporting Kortenberg in de Wijngaardstraat dan ook op groen te staan. De aanleg ervan is deze week gestart. Het kunstgrasveld vervangt het A-terrein en zal onderdak geven aan de A-ploeg van Sporting Kortenberg en aan de verschillende ploegen van FC KM United. Het terrein zal kurk bevatten omdat het nog steeds onduidelijk is of het rubber dat vaak voor dergelijke velden gebruikt wordt kankerverwekkend is.





"We verwachten dat het terrein midden oktober klaar is", zegt sportschepen Ann Vannerem (CD&V). "Tot dan voetballen de spelertjes van KM United in Everberg, terwijl de A-ploeg van Sporting Kortenberg op het B-veld speelt. We zullen in de toekomst wel nog moeten bekijken hoe we het tekort aan kleedkamers in Kortenberg kunnen oplossen omdat er plots meer jeugdspelers zullen spelen."





De kostprijs voor de aanleg van het kunstgrasveld bedraagt 700.000 euro. (RDK)