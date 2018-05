94-jarige beklaagde komt niet naar rechtbank SLACHTOFFER KROOP UIT RIOOLPUT EN WERD 67 METER MEEGESLEURD WOUTER HERTOGS

17 mei 2018

02u25 0 Kortenberg Het parket vordert een celstraf van 3 maanden met uitstel voor de 94-jarige man die betrokken was bij het dodelijk ongeval van Michaël Elseviers (26). Grote afwezige op het proces was de beklaagde zelf, die zijn advocaat een medisch attest liet afleveren. "Respectloos", haalde de moeder van het slachtoffer uit.

Op 7 december 2015 overleed Michaël Elseviers uit Kortenberg aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Stationsstraat. Hij voerde er reinigingswerken uit aan een de riolering. Toen hij uit de put kroop, werd hij 67 meter meegesleurd door de wagen van de 94-jarige Julien D.S.. Bijna 2,5 jaar na het drama, werd de zaak gisteren behandeld. De zaak was al eens uitgesteld, en ook toen was D.S. niet aanwezig.





"Als hij gezond is, wil ik dat hij naar hier komt. Het gaat hier om een ernstig ongeval waar dit koppel hun enige zoon verloren is", stelde de rechter toen klaar en duidelijk.





Desondanks was er gisterochtend geen spoor te bekennen van de man. Zijn advocaat schermde met een medisch attest, waardoor de rechter niet anders kon dan de zaak te laten aanvangen zonder de beklaagde. "We hebben gevraagd om in contact te komen met hem, maar hij weigerde. En nu komt hij zelfs niet opdagen. Een beetje respect mag wel", deed moeder Patricia Heymans haar beklag voor de rechtbank.





'Slechts' 3 maanden

Het zou niet de enige ontgoocheling worden voor Patricia en haar man Roland Elseviers.Het parket vorderde immers een gevangenistraf van 3 maanden met uitstel en een boete van 3.000 euro. 'Slechts' 3 maanden met uitstel vond Patricia die na de vordering even de zaal verliet. Hij riskeert ook een verval tot rijden voor 3 maanden. "Een tragisch drama dat het gevolg is van een aantal onachtzaamheden", omschreef de procureur het. "D.S. had moeten zien dat er op de Woluwebaan gewerkt werd. Daarnaast had hij problemen met zijn zicht en had hij dus extra voorzichtig moeten zijn. Hij had ook onmiddellijk moeten stoppen. Nu sleurde hij het slachtoffer 67 meter mee. Was hij gestopt, waren de gevolgen misschien minder erg geweest"





Boete voor werkgever

Voor het reinigingsbedrijf Maxi Clean werd een boete van 6.000 euro gevorderd, omdat ze niet in de juiste opleiding en toezicht voor het slachtoffer en zijn collega hadden voorzien. De advocaat van D.S. blijft erbij dat hij de aanrijding niet had opgemerkt. Daarom wordt de vrijspraak gevraagd.





De advocaten van de verzekeringsmaatschappijen en de werkgever wezen dan weer naar de fouten die het slachtoffer en zijn collega bij het ongeval zouden hebben gemaakt. "Ze hadden hun vrachtwagens voor de put moeten plaatsen. Ook wisten ze dat er altijd iemand bovengronds moest blijven. Dan was het nooit zo afgelopen", klonk het.





Uitspraak op 27 juni.