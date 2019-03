54-jarige weduwe stierf door verdrinking ADPW

12 maart 2019

De 54-jarige An Banken die zondagavond om het leven kwam in de Kruisstraat in Kortenberg, stierf door verdrinking in bad. Dat is gebleken uit de autopsie van het Leuvense parket. Eerder werd gedacht dat het om CO-vergiftiging zou gaan. Dat is nog steeds mogelijk, maar moet door het parket nog uitgezocht worden. Banken werd door één van haar zonen levenloos teruggevonden in haar woning. Zij was weduwe van Wim Verelst van kapsalon Wim. Het huis in de Kruisstraat werd door de politie verzegeld.