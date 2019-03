54-jarige weduwe laat het leven na co-vergiftiging ADPW

11 maart 2019

15u56 4

Een 54-jarige dame uit de Kruisstraat in Kortenberg is zondagavond om het leven gekomen door een co-intoxicatie. Dat heeft de brandweerzone Vlaams-Brabant West bevestigd. Het gaat om An Banken. Het was haar zoon die haar in de woning vond. De brandweer werd nog opgeroepen, maar eenmaal ter plaatse bleek alle hulp te laat te komen voor de dame. An laat drie kinderen achter. Enkele jaren geleden overleed haar man Wim Verelst, van kapsalon Wim. De woning werd ondertussen verzegeld door de politie.