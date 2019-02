22 cursisten ‘Eerste Hulp en Helper’ krijgen brevet RDK

04 februari 2019

Het Rode Kruis van Kortenberg heeft 22 cursisten van de opleiding Eerste Hulp en Helper een brevet gegeven. Zij hebben de cursus in het najaar gevolgd. Voor Rode Kruis-voorzitter William Rombaut was het de eerste keer in zijn carrière dat 22 cursisten aan de opleiding startten en ze ook allemaal afmaakten.

Kortenberg mag zich voor de komende twee jaar ook een ‘Hartveilige gemeente’ noemen. Die titel komt er nadat het schepencollege verschillende AED-toestellen plaatste. Dat toestel begeleidt hulpverleners bij een reanimatie.