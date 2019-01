15.000 euro voor Z.orgtuinieren met D.mentie Robby Dierickx

14 januari 2019

Het project Z.orgtuinieren met D.mentie in Kortenberg krijgt 15.000 euro van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Het is één van de negentien volkstuinprojecten in Vlaams-Brabant die subsidies krijgen.

Tot 31 augustus vorig jaar konden gemeenten en verenigingen subsidies aanvragen in het kader van een projectoproep voor volkstuinen. De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale kostprijs van het project. “Ik ben zeer tevreden dat er dit jaar opnieuw volkstuinparken ingericht kunnen worden”, aldus minister Schauvliege. “Door dit initiatief voor nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren.”

Ook het project Z.orgtuinieren met D.mentie in Kortenberg krijgt een subsidie van 15.000 euro. Dat is een project van vzw Z.org KU Leuven waarbij via een tuinlab nagegaan wordt welke groenactiviteiten ervoor zorgen dat het welzijn van personen met dementie verhoogt. Via die weg wil men antwoorden krijgen op verschillende vragen en hoopt men de opgebouwde kennis verder te verspreiden.