(Zaal)voetbalclubs organiseren de Warmste Fakkeltocht RDK

14 december 2018

Op zaterdag 15 december organiseren voetbalclub Standaard Meerbeek en zaalvoetbalclub The White Stripes de Warmste Fakkeltocht in Meerbeek. Het startschot van het evenement wordt om 18 uur aan de kantine langs de Wijnegemhofstraat in de Kortenbergse deelgemeente gegeven. Fakkels worden er verkocht ten voordele van De Warmste Week van radiozender Studio Brussel en van Amp Football Belgium. Er zijn na afloop live optredens van Rhino Coverband en Andrew.