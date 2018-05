"Verhuizen? Geen denken aan!" REGENVAL VAN GISTEREN IS ZWAARSTE OOIT VOOR KORTENBERG, MAAR ANDREAS DE PRYCKER

25 mei 2018

03u07 0 Kortenberg De brandweer kreeg gisteravond ontelbare oproepen binnen uit Kortenberg. De boodschap was elke keer min of meer dezelfde: kelders en straten die volledig onder water stonden. Zoals de traditie het wil was ook deze keer de Vogelenzangstraat in Kortenberg aan de beurt.

De schade in Kortenberg was gisteravond nog niet geheel duidelijk. Wél duidelijk is dat dit de zwaarste regenval is die de gemeente ooit heeft moeten slikken. "Er is 50 liter water per minuut per vierkante meter gevallen. In een heel korte tijd zijn de hemelsluizen opengegaan. Dit is heel uitzonderlijk", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA).





Ter vergelijking: waar er nu 50 liter water per vierkante meter is gevallen in een minuut, valt er maandelijks gemiddeld zo'n 70 liter water per m².. De Wolvestraat in Everberg, de Achterenbergstraat, Vogelenzangstraat, de Populierenlaan en de Camiel Schuermanslaan in Kortenberg stonden allemaal volledig blank.





Bij Patrick Desmedt en Guilherme Frasson uit de Vogelenzangstraat stond de hele tuin, maar ook delen van het huis, onder water.





Eén groot zwembad

"De tuin was een groot zwembad. Het spaarbekken staat leeg en vangt dus niets op. De riolen konden het water niet aan, dus zitten wij met de gebakken peren", klinkt het. Het is zeker niet de eerste keer dat dit in deze straat gebeurt. En jammer genoeg voor de bewoners zal het ook niet de laatste keer zijn. "Het probleem is ook dat de boeren in de lengte ploegen. Daarom loopt alles veel sneller over. Maar verhuizen? Neen, daar denk ik niet aan", klinkt het strijdvaardig.





Ook bij Stonemanor in Everberg waren ze niet opgewassen tegen de weergoden. "In de 37 jaar dat wij open zijn, hebben wij dit nog nooit meegemaakt. Er is heel wat schade aan de winkel en hij zal morgen waarschijnlijk zelfs niet kunnen openen", klinkt het.





Ook in de aanliggende Wolvestraat was het dweilen met de kraan open. Alle buren kwamen hier samen om elkaar een handje toe te steken en de ondergelopen delen van het huis terug watervrij te maken. Op sommige plaatsen gebeurde dat zelfs met emmertjes. "De hele regio is zwaar getroffen. Als mensen vinden dat er problemen zijn met de bekkens, kan ik zeggen dat er wel degelijk initiatieven worden genomen voor bufferbekkens. Nu zijn we begonnen aan een bufferbekken op de Sterrebeeksesteenweg, terwijl er ook in de Populierenlaan een bufferbekken zal komen. Het is belangrijk dat het regenwater afgekoppeld wordt van het water van de riolering. Daar zijn we volop mee bezig", geeft Nevens nog mee.