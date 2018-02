"Slimme camera's zullen ons doodknijpen" HANDELAARS VREZEN MAATREGEL OM SLUIPVERKEER TE WEREN ROBBY DIERICKX

07 februari 2018

02u58 0 Kortenberg "Met die ANPR-camera's zal de gemeente ons zachtjes doodknijpen." Of hoe het plan om sluipverkeer tijdens de werken op de Sterrebeeksesteenweg te weren met slimme camera's 45 handelaars uit Everberg ernstig zorgen baart. Zij vrezen een financiële kater, de gemeente belooft te bekijken wat mogelijk is.

Midden maart start Aquafin met ingrijpende werken in en rond de Sterrebeeksesteenweg in Kortenberg. Daar wordt het bestaande bufferbekken uitgebreid, en wordt er een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. Er zal nog tot het einde van dit jaar in fases gewerkt worden, en in die periode blijft de steenweg afgesloten - op het bouwverlof in de zomer na. Het schepencollege kiest er ook voor om op vijf locaties (Ziptstraat, Bankstraat, Achterenbergstraat, Hoogveldstraat, en aan de rotonde bovenaan de Sterrebeeksesteenweg) slimme camera's te plaatsen die het sluipverkeer moeten weren. Concreet zullen enkel inwoners van Kortenberg tijdens de spitsuren zonder gevolgen voorbij de camera's kunnen rijden, net als mensen die een specifieke vergunning gekregen hebben. Wie niet tot die groep behoort, vliegt onverbiddelijk op de bon. En de kans dat de camera's ook na de werken blijven staan, is reëel. De gemeente beschouwt het komende jaar immers als een proefperiode.





Maar de plannen van de gemeente stuiten op protest bij de lokale handelaars. Na een 'crisisvergadering' eind vorige week, vroegen die een onderhoud met het gemeentebestuur. En dat onderhoud kwam er afgelopen maandagavond, met schepenen Sabine Ledens (N-VA) en Bart Nevens (N-VA), respectievelijk bevoegd voor Middenstand en Openbare Werken. "Die ANPR-camera's zullen ons zachtjes doodknijpen", klonk het bij de uitbater van de Engelse winkel Stonemanor. "Mijn klanten komen voornamelijk van buiten de gemeente. Moeten zij dan allemaal een vergunning aanvragen? Dat is onbegonnen werk."





"Wat met leveranciers?"

Ook Eddy Reulens, die een krantenwinkel in de Kruisstraat uitbaat, vreest inkomstenverlies. "Bijna de helft van mijn klanten woont niet in groot-Kortenberg en stopt hier wanneer ze voor mijn deur in de file staan. En wat met leveranciers of vertegenwoordigers? Als zij telkens op de bon vliegen, dan komen ze gewoonweg niet meer." Johan De Brier, uitbater van café Vredezaal, vult aan: "Vooral tijdens de avondspits krijg ik klanten van buiten Kortenberg over de vloer. Zij riskeren allemaal een boete. Maar ik kan hen toch moeilijk aansporen om een vergunning aan te vragen?"





De 45 handelaars eisen dan ook dat de gemeente afstapt van het plan om ANPR-camera's te plaatsen. Ze vragen wel de invoering van een zone 30 én snelheidscontroles tijdens de werken. Schepen Sabine Ledens liet weten dat ze naar de bekommernissen geluisterd heeft. "We zullen komende vrijdag binnen het schepencollege bekijken wat mogelijk is. De bedoeling is om naar een werkbare oplossing voor iedereen te gaan. Wat die zal zijn, zal in de komende dagen en weken moeten blijken."