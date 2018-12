“Nu tijd maken voor grootste hobby: schrijven” Chris Taes neemt na 31 jaar – waarvan 18 als burgemeester – afscheid van gemeenteraad Robby Dierickx

28 december 2018

14u07 1 Kortenberg Met een groot verrassingsconcert voor alle Kortenbergenaren neemt burgemeester Chris Taes zaterdag afscheid van de lokale politiek. 31 jaar lang zetelde hij in de gemeenteraad, waarvan 18 jaar als burgervader, maar nu geeft de CD&V’er zijn sjerp door aan partijgenote Alexandra Thienpont. “Het directe contact met de inwoners ga ik het meeste missen, de kwetsende commentaren op sociale media het minst”, klinkt het.

Ondanks dat hij begin dit jaar aankondigde dat hij zijn sjerp na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer zou dragen, behaalde Chris Taes als lijstduwer van CD&V op 14 oktober nog 794 voorkeurstemmen. Een mooi resultaat voor iemand die enkele maanden eerder zijn politiek afscheid aangekondigd had. Zijn partij bleef de grootste en levert met Alexandra Thienpont na Nieuwjaar ook de burgemeester in een coalitie met Open Vld. “Of ik ondertussen spijt kreeg van mijn beslissing om de lokale politiek vaarwel te zeggen? Helemaal niet”, vertelt Chris Taes (63). “Ik heb het burgemeesterschap achttien jaar lang met veel inzet en overtuiging gedaan, maar nu is het tijd om de fakkel door te geven. Dat gebeurt op het ideale moment, want met Alexandra Thienpont heb ik de perfecte opvolger en bovendien beschikt CD&V over een vernieuwde, jonge ploeg.”

Administratief centrum

Nu hij zijn laatste dagen als burgemeester beleeft – vrijdag woonde hij zijn laatste schepencollege bij – blikt Chris Taes terug op zijn politieke carrière. “De mooiste realisaties in de jaren waarin ik de sjerp droeg, zijn de bouw van het administratief centrum, het openstellen van het park aan de Oude Abdij en het vernieuwde concept van de dienstverlening. Wat ik het meest ga missen? Het directe contact met de inwoners. Het burgemeesterschap is de mooiste politieke job die er bestaat. Het is een laagdrempelig politiek mandaat waarbij je meteen feedback van de inwoners krijgt, zowel positief als negatief.”

Echt negatieve kanten heeft het burgemeesterschap volgens Chris Taes niet, al stak er de laatste jaren toch één de kop op. “De niet altijd even hoge kwaliteit van commentaren op sociale media”, vindt hij. “Mensen lijken niet te beseffen hoe hard ze bestuurders kwetsen met hun ondoordachte uitlatingen. Sommigen denken dat we als politieker elke dag opstaan met de bedoeling de inwoners tegen te werken. Niets is minder waar. We zijn er net om goed te doen voor de mensen.”

Nu hij zijn sjerp aan de haak hangt, krijgt Chris Taes plots een pak meer vrije tijd. Hoe hij die gaat invullen, weet hij nog niet. “Alleszins niet door meteen in nieuwe avonturen te springen”, klinkt het. “Wel zal ik meer tijd maken voor mijn familie en voor mijn hobby: schrijven. Een eerste project is een boek over de luchthavenproblematiek, die ik als burgemeester van een buurgemeente van de luchthaven op de voet heb gevolgd en zal blijven volgen. Daarnaast ga ik de komende maanden rustig nadenken over wat ik nog wil doen de rest van mijn leven.”

Zaterdagavond neemt Taes op gepaste wijze afscheid van ‘zijn’ inwoners. In GC Colomba staat om 21 uur een verrassingsoptreden van de favoriete band van de burgemeester gepland. De toegang is gratis voor de Kortenbergenaren.

