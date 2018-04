"Meer politie aan De Grubbe, aub!" SCHEPENCOLLEGE WIL GARANTIE VÓÓR JEUGDINSTELLING WORDT UITGEBREID ROBBY DIERICKX

28 april 2018

02u25 0 Kortenberg Als de Vlaamse regering voor de zomer geen hogere compensatie voor de inzet van de lokale politie HerKo in jeugdinstelling De Grubbe belooft, dan trekt het schepencollege van Kortenberg naar de rechtbank. "De politie-inzet zal alleen maar verhogen door de uitbreiding van De Grubbe, maar dat kan niet zonder garanties", aldus burgemeester Chris Taes.

Zowat honderd keer moesten agenten van de lokale politie HerKo (Herent-Kortenberg) vorig jaar uitrukken voor de regeling van het transport van jonge delinquenten die in jeugdinstelling De Grubbe in Everberg opgesloten zitten. 29 keer moest de politie ingrijpen bij ongeregeldheden binnen de muren van de instelling en ettelijke keren moesten jongeren verhoord worden door agenten van de lokale politie. "Op al die momenten konden de agenten niet paraat staan voor onze inwoners", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V), die vorige maand al een eerste keer aan de alarmbel trok toen bekend werd dat de Vlaamse overheid de capaciteit in De Grubbe gaat optrekken van veertig naar iets meer dan tachtig plaatsen. De voorbije dagen werden heel wat bomen gekapt om de werken voor de nieuwbouw mogelijk te maken.





Dus ook meer interventies

"We hebben vorige maand een brief gestuurd naar Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), die instaat voor de organisatie en de werking van de jeugdinstellingen", aldus nog Taes. "Daarin klagen we twee knelpunten aan. Enerzijds is ons al sinds de opening in 2002 beloofd dat we compensaties zouden krijgen voor de inzet van onze lokale politie in Everberg, maar daar is - op een kleine vergoeding na - vandaag nog niets van te zien. Anderzijds willen we ook garanties (lees: extra agenten) voor de toekomst alvorens de verdubbeling van de capaciteit een feit is. Door het aantal plaatsen op te trekken tot ruim tachtig, zal het aantal interventies van onze agenten namelijk ook stijgen."





Rechtbank

Een maand nadat de brief verstuurd werd, ontving de gemeente nog geen antwoord. Volgens het kabinet van Vandeurzen is het niet hij, maar wel federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die dergelijke beslissingen moet nemen. "De jeugdinstelling is een Vlaamse bevoegdheid en het is onze zaak niet welke regering hierover moet beslissen", antwoordt burgemeester Taes. "We verwachten dan ook dat de verschillende overheden tot een akkoord komen."





Het Kortenbergse schepencollege geeft de regeringen nog tot de zomer de tijd om een oplossing te vinden voor het probleem. "Zo niet zijn we genoodzaakt om via de juridische weg extra ondersteuning voor onze politie af te dwingen. Het zou jammer zijn dat het op die manier moet gebeuren, maar er moet absoluut een oplossing komen zodat de dienstverlening van de politie aan onze bevolking niet langer in het gedrang komt", besluit Taes.