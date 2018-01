"Goednieuwsshow met nietszeggende cijfertjes" INFOAVOND UITBREIDING LUCHTHAVEN OVERTUIGT BUURT ALLESBEHALVE ROBBY DIERICKX

25 januari 2018

02u44 0 Kortenberg In totaal 1.150 omwonenden van de luchthaven hebben gisteravond in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps het infomoment over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport bijgewoond. De sfeer was bij momenten grimmig, gezien er nauwelijks tijd was om vragen te stellen. "Dit was een maat voor niets", klonk het.

700 in Erps-Kwerps, 450 in Steenokkerzeel: dat de uitbreidingsplannen van de luchthaven in Zaventem beroering veroorzaken, werd gisteravond nogmaals duidelijk tijdens infosessies in de twee buurgemeenten van Brussels Airport. De luchthaven schakelde vijf experts in die wat uitleg kwamen geven over de impact van de uitbreidingsplannen op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, het luchtgeluid, het grondgeluid, en de ruimtelijke planning. Er werd met heel wat cijfers gestrooid, iets waar de omwonenden naar eigen zeggen bijzonder weinig aan hadden. Zij hadden gehoopt om wat meer duidelijkheid te krijgen over onder meer de mogelijke onteigeningen - 22 in het ergste scenario. Maar ze bleven op hun honger zitten.





Geluidsmuur

De luchthaven herhaalde dat het idee bestaat om ofwel de taxibaan van start- en landingsbaan 25L te verlengen, ofwel diezelfde start- en landingsbaan 900 meter langer te maken in oostelijke richting. Om de geluidshinder van de uitbreiding op de omgeving te beperken, denkt men aan een geluidsmuur die aan de kant van Humelgem liefst 18 meter hoog zal zijn, en aan de kant van Erps-Kwerps 'slechts' 8 meter. Voorts wil men op termijn twee extra pieren bouwen en een verbinding tussen de luchthaven en de E40 in Sterrebeek maken. Doel van dit alles: het aantal passagiers tegen 2040 verdubbelen tot 40 miljoen per jaar. De aanpassing van de baneninfrastructuur is volgens de luchthaven dan weer nodig om bij regenweer op volle kracht te kunnen werken, aangezien er momenteel bij regenval een derde minder vliegbewegingen kan plaatsvinden dan bij droog weer. Voorts wil men de druk op piekmomenten terugdringen door binnen enkele jaren over twee startbanen te beschikken. Maar die plannen zetten vooral de leefbaarheid in de Witte Wijk in Erps-Kwerps onder druk. In Steenokkerzeel is het vooral het gehucht Humelgem dat zware hinder zal ondervinden.





"De plannen die de luchthaven uit de doeken kwam doen, kennen we ondertussen al anderhalf jaar", zegt Wendy Loockx, die al 16 jaar in Humelgem woont. "Een pure goednieuwsshow met nietszeggende cijfertjes. Maar op onze vragen krijgen we geen antwoorden. Als die geluidsmuur er komt, dan zal die vlak voor onze woning gebouwd worden. Zo verliezen we ons uitzicht over de velden. Waarom zijn die megalomane plannen nodig? In 2000 telde men meer vliegbewegingen dan men in 2040 verwacht. Als dat 18 jaar geleden met de huidige baneninfrastructuur lukte, dan moet dat in 2040 toch ook lukken?"





Verbouwing 'on hold'

Door de uitbreidingsplannen van de luchthaven zetten Wendy en haar man hun verbouwingsplannen ook 'on hold'. "We zouden ons dak moeten vernieuwen - de pannen staan zelfs al klaar op de oprit. Maar heeft dat nog zin? Als we over enkele jaren op een 18 meter hoge geluidsmuur moeten kijken, dan vertrekken we liever. Maar wie gaat zo zot zijn om onze woning, die ook nog eens drastisch in waarde zal dalen, te kopen?"





Pieter Van Eycken en zijn vriendin, die langs de Kortenbergsesteenweg in Humelgem vlak bij start- en landingsbaan 25L wonen, zullen meer dan waarschijnlijk onteigend worden indien die baan verlengd wordt. "In amper anderhalf uur tijd komt men hier wat vertellen over hoe onze toekomst er mogelijk uit zal zien", reageert hij. "Dit is respectloos. Ik heb een bedrijf met koelwagens, die naast mijn woning kunnen staan. Waar ga ik zo'n terrein nog vinden?"





Als er mensen onteigend worden, dan zal Brussels Airport "haar verantwoordelijkheden opnemen om de betrokkenen te helpen". In welke zin dat zal zijn, was gisteravond evenwel niet duidelijk. Kurt Ryon (Klaver/N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel, liet na afloop weten dat de betrokken burgemeesters zullen bekijken hoe ze een front kunnen vormen om hun dorpen te beschermen tegen de uitbreidingsplannen.