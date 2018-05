"Duurder, maar veiliger alternatief" NA HEISA ROND MOGELIJK KANKERVERWEKKEND RUBBER: GEMEENTE KIEST KUNSTGRASVELD MET KURK ROBBY DIERICKX

12 mei 2018

02u24 0 Kortenberg Omdat het nog steeds onduidelijk is of het rubber dat bij kunstgrasvelden gebruikt wordt kankerverwekkend is, krijgt het voetbalcomplex in Kortenberg een terrein met kurk. "Een duurder, maar veiliger alternatief", zegt sportschepen Ann Vannerem. Het veld moet in het najaar klaar zijn.

Al jaren speelde het schepencollege van Kortenberg met het idee om een kunstgrasveld op het complex in de Wijngaardstraat aan te leggen. Maar daar was één voorwaarde aan verbonden: de drie voetbalclubs - Sporting Kortenberg, Standaard Meerbeek en Sporting Erps-Kwerps - moesten hun jeugdwerkingen laten samensmelten. Ondertussen werd FC KM United boven de doopvont gehouden. Die nieuwe club biedt onderdak aan alle jeugdspelers van Kortenberg en Meerbeek. Sporting Erps-Kwerps stapte niet mee in het project. Door de oprichting van de jeugdclub heeft de gemeenteraad deze week het licht op groen gezet voor de aanleg van een synthetisch voetbalveld.





Opmerkelijk: het kunstgrasveld zal in tegenstelling tot de meeste synthetische terreinen in ons land geen rubberkorrels tellen. De voorbije jaren bleek namelijk dat die korrels mogelijk kankerverwekkend zijn. "Daar is vandaag nog steeds geen uitsluitsel over, maar we willen geen risico's lopen", zegt Ann Vannerem (CD&V), schepen van Sport.





Ruim 700.000 euro

"Daarom kiezen we voor kurk. Dat is wel wat duurder dan een veld met rubberkorrels. Om binnen het budget te blijven, hebben we wat gesleuteld aan de uitgaven voor de omgevingsaanleg. In totaal maken we iets meer dan 700.000 euro vrij voor dit project. Behalve het nieuwe veld komen er ook nieuwe doelen, ballenvangers, een voetgangerszone en omheiningen."





Kortenberg, niet Everberg

Het kunstgrasveld komt op de plaats waar nu het A-terrein ligt. "Het B-veld wordt namelijk ook door de atletiekclub gebruikt", verduidelijkt Vannerem. "Omdat die club dat terrein ook voor onder meer speerwerpen en discuswerpen gebruikt, is kunstgras geen optie. Daarom zal het B-terrein uit gras blijven bestaan."





De aanleg van het synthetisch voetbalveld start na het bouwverlof en zal vermoedelijk tot eind oktober duren. De eerste ploeg en de reserven van Sporting Kortenberg werd gevraagd om tijdelijk uit te wijken naar de voetbalterreinen in Everberg, maar dat ziet het bestuur niet zitten. "Wij zijn Kortenberg en niet Everberg. Onze thuismatchen willen we daarom tijdelijk op het B-veld spelen", klinkt het.De club zal hierover een akkoord moeten zien te vinden met het bestuur van FC KM United. "We zullen de komende weken nog onderhandelen, maar de kans bestaat dat Sporting Kortenberg dat B-veld kan gebruiken", zegt Johan Decuyper van KM United. "Al onze jeugdspelers verhuizen wel al zeker tijdelijk naar Everberg."





De gemeente zal daar extra kleedkamers en douches plaatsen.