"Dit drama zat er aan te komen" NA VERSCHRIKKELIJK ONGEVAL: GEMEENTE WIL ZWAAR VERKEER UIT DORPSKERN BANNEN ROBBY DIERICKX & ANDREAS DE PRYCKER

05 mei 2018

02u24 0 Kortenberg Hoewel het tragische ongeval van gisteren op de Leuvensesteenweg in Kortenberg hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werd door het onwel worden van de vrachtwagenchauffeur, laaide de discussie over de lang geplande herinrichting van de steenweg weer op. De gemeente wil het zwaar verkeer namelijk weren uit de dorpskern. Volgens AWV komt er volgend jaar een studie.

Geschokt, bedroefd en zwaar aangeslagen: dat was het gevoel van de bewoners en handelaars van de Leuvensesteenweg in Kortenberg gisteren nadat een vrachtwagen met graafmachine op de oplegger zich in het ING-kantoor in het centrum van de gemeente geboord had. Onderweg maaide de vrachtwagenchauffeur een vader en zijn 2-jarige dochtertje van het voetpad. Het meisje, dat sinds kort in de instapklas in de Mater Dei-school in Erps-Kwerps zat, overleed in de armen van haar nonkel. De vader werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de omwonenden komt dit ongeval niet geheel als een verrassing. "Hier rijden bijzonder veel vrachtwagens op de steenweg, die het centrum van onze gemeente doorkruist", zegt Tania Willemans van kapperszaak Hairvision. "Heel vaak passen ze zich niet aan de maximumsnelheid aan. Zo'n dramatisch voorval zat er dan ook aan te komen."





Alles in één keer

Het ongeval van gisteren mag dan wel zo goed als niets te maken hebben met de verkeerssituatie op de drukke steenweg, toch laaide de discussie over de lang geplande herinrichting weer op. Al sinds 2006 zijn er immers plannen om de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg te vernieuwen. Maar door een discussie over de financiering van de riolering bleef het bij plannen. "Als gemeente wilden we dat de hele infrastructuur aangepakt werd, maar dat zag het Vlaams gewest niet zitten", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "Daardoor lag het dossier lange tijd stil. Voor ons moet alles in één keer aangepakt worden. We zijn de enige gemeente wiens dorpscentrum doorkruist wordt door de Leuvensesteenweg. Onze vraag is om het hier wat veiliger te maken voor zachte weggebruikers."





Volgens burgemeester Chris Taes (CD&V) is er ondertussen wel wat beweging in het dossier. "Minister Joke Schauvliege (CD&V) bevestigde onlangs dat de rioleringswerken nu toch mee gefinancierd zullen worden. We zullen tijdens de gesprekken met Wegen en Verkeer benadrukken dat er een oplossing moet komen voor het vele zware verkeer op de steenweg."





Studie herinrichting

Anton De Coster van Wegen en Verkeer bevestigt dat er vooruitgang is geboekt in het dossier. "In de loop van volgend jaar plannen we een studie over de herinrichting van de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Ik wil nog even benadrukken dat de veiligheid van de zachte weggebruikers primordiaal zal zijn bij die werken."





Door het ongeval werden enkele bewoners van de flats boven het bankfiliaal geëvacueerd, maar zij mochten uiteindelijk wel terugkeren. Het merendeel koos er evenwel voor om de nacht elders door te brengen.