“8 in één maand tijd, en vaak met vrachtwagens per keer”: Kortenberg wordt geteisterd door sluikstorters en roept hulp in van burgers Politie kon dankzij getuigen en ANPR-camera’s al verschillende daders vatten Robby Dierickx

17 april 2019

14u30 4 Kortenberg De gemeente Kortenberg wordt al enkele weken geteisterd door sluikstorters. Zo werden er in één maand tijd maar liefst acht grote sluikstorten – telkens op andere plaatsen - ontdekt. Dankzij alerte burgers en ANPR-camera’s konden wel al enkele daders gevat worden. “Maar als de problematiek aanhoudt, dan zullen we bekijken hoe we dit structureel kunnen aanpakken”, aldus het schepencollege.

De Galgenstraat in Everberg, de carpoolparking aan D’Ieteren in Erps-Kwerps, de Hollestraat in Everberg en ontmoetingscentrum De Klok in de Dekenijstraat in Erps-Kwerps: het zijn slechts enkele plaatsen waar sluikstorters de voorbije maand grote hoeveelheden afval dropten. “Nieuw is de problematiek niet, maar de laatste vier weken merken we met acht grote sluikstorten wel een enorme piek”, zegt Stef Ryckmans (Open Vld), schepen bevoegd voor het Onderhoud van Wegen en Waterlopen. “Opvallend is dat daar waar sluikstorters in het verleden vaak alleen in het weekend actief waren, ze nu ook op weekdagen aan het werk zijn. Ze zoeken de verlaten plaatsen in de gemeente op en gooien allerlei afval in velden en grachten. Vaak gaat het om aannemers die volledige bestelwagens of vrachtwagens ledigen.”

Omdat de sluikstorters de voorbije weken telkens op andere plaatsen actief waren, is het voor de gemeente niet evident om de daders te vatten. “We beschikken wel over een mobiele camera, maar het is moeilijk om die in te zetten als de daders geen vaste sluikstortlocatie hebben”, vult schepen van Afvalbeleid René De Becker (CD&V) aan. “Bovendien worden de sluikstorters steeds inventiever, want in tegenstelling tot vroeger vinden we nu nog amper adresgegevens tussen het afval. In het verleden konden we op die manier al daders vatten, maar tegenwoordig scheuren ze alle gegevens van de enveloppen.”

ANPR-camera’s

En dus hoopt de gemeente vooral op de hulp van de inwoners. Alerte burgers zorgden er de voorbije weken namelijk mee voor dat verdachten geïdentificeerd konden worden. Zo ook voor het sluikstort in de Galgenstraat in Everberg. Een buur zag een bestelwagen de straat inrijden en zag het voertuig een halfuur later opnieuw wegrijden. Via de ANPR-camera’s kon de nummerplaat van de bestelwagen gelezen worden, waarna de daders gevat werden. “We roepen de inwoners dan ook op om alle verdachte handelingen meteen te melden aan de politie”, aldus nog schepen De Becker. “Liever een keer te veel bellen dan te weinig. Eén van de gesnapte verdachten werd enkele weken geleden mogelijk ook in Zaventem geïdentificeerd. Het gaat met andere woorden om hardleerse sluikstorters.”

Daders die gevat worden, krijgen behalve een boete ook de gepeperde rekening van de opruimwerken op hun bord. Indien geen verdachten gevat werden, worden de kosten door de gemeente betaald. “Als de problematiek blijft aanhouden, dan zullen we bekijken welke maatregelen we nog kunnen nemen”, zegt schepen Ryckmans nog. “Maar we kunnen onmogelijk op elke hoek van de straat een camera plaatsen. We zullen binnen het college moeten nagaan hoe we het best kunnen anticiperen om de sluikstortproblematiek terug te dringen.”